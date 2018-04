Nobel-panik og sexchikane: Tre fratrædelser får krisen i Det Svenske Akademi til at nå nye højder Forfatterne Kjell Espmark, Peter Englund og Klas Östergren forlader den prestigefyldte nobelinstitution i protest mod håndteringen af de seneste måneders skandaler

Sveriges kulturinstitution nummer et, Det Svenske Akademi, forbløder. I avisen Dagens Nyheter kalder kulturredaktør Björn Wiman det for 'en katastrofe'.

Fredag har tre medlemmer af Akademiet meddelt, at de udtræder af den prestigefyldte forsamling. Forfatterne Kjell Espmark, Peter Englund og Klas Östergren forlader Akademiet som en direkte følge af de skandaler, der har ramt institutionen siden november sidste år. Espmark har siddet i Akademiet siden 1981. Östergren blev valgt ind i 2014. Englund blev valgt ind i 2002 og var i en årrække Akademiets talsmand og ansigt udadtil.

»Integriteten er selve livsnerven i Det Svenske Akademi. Når ledende kræfter i Akademiet sætter venskab og andre uvedkommende hensyn højere end denne integritet, så kan jeg ikke længere deltage i arbejdet«, skriver Kjell Espmark til avisen Dagens Nyheter.

I en kommentar til Svenska Dagbladet begrunder Klas Östergren sin afsked sådan her:

»Det Svenske Akademi har i lang tid haft alvorlige problemer og har nu forsøgt at løse dem på en måde, hvor obskure hensyn sættes over dets egne vedtægter, og som indebærer et svigt af dets grundlægger og dets høje beskyttere samt ikke mindst opgaven med at repræsentere talent og smag. Derfor har jeg valgt, at jeg ikke længere vil deltage i dets virke. ’I'm leaving the table, I'm out of the game'«.

Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter har fulgt krisen i Akademiet tæt. Krisen begyndte, da DN i november offentliggjorde en historie, hvor 18 kvinder fortalte, at de havde været udsat for sexchikane eller direkte overgreb fra manden, der i avisen blev benævnt Kulturprofilen.

Nogle af overgrebene skulle være foregået i lejligheder, som er ejet af Det Svenske Akademi. Kulturprofilen er gift med et af medlemmerne af Akademiet, og han havde sammen med sin hustru i en årrække drevet et kendt, kulturelt mødested i Stockholm.

Kulturprofilen og Klubben

I DN blev stedet givet dæknavnet Klubben, hvor man også med jævne mellemrum kunne møde flere medlemmer af Akademiet. Det Svenske Akademi ydede også stedet økonomisk støtte.

Kulturprofilen har nægtet samtlige anklager om sexchikane eller overgreb. En række politiundersøgelser er blevet stoppet, fordi sagerne var forældede.

I december kom det frem, at Kulturprofilen også har fremsat upassende forslag til Sara Danius, som i øjeblikket er Akademiets talsperson og permanente sekretær.

13. marts i år fortalte DN, at Kulturrådet i alt har udbetalt 1,3 millioner kroner i støtte til Klubben. To dage fortalte ni tidligere ansatte, at Klubben systematisk havde udbetalt lønninger sort.

Kulturprofilen har haft en nær forbindelse til Horace Engdahl, som stadig er medlem af Det Svenske Akademi og i en tiårig periode var forsamlingens ansigt udadtil. Engdahl har i en avisartikel udtalt sig i meget rosende vendinger om Kulturprofilens flamboyante levevis, som han mente måtte være et forbillede for nutidens unge mænd.

Mange tomme stole

Det Svenske Akademi, som hvert år uddeler Nobelprisen i litteratur, har endnu ikke officielt reageret på, at Espmark, Englund og Östergren forlader arbejdet i institutionen. I forvejen står to af de 18 stole i Akademiet tomme. Kerstin Ekman forlod Akademiet i protest for mange år siden i forbindelse med Salman Rushdie-sagen. Forfatteren Lotta Lotass har ikke deltaget i møderne i to år.