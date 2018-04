Nyt udspil fra Bruno Latour: Læseren må tænke sig om og sætte ord sammen på en ny måde. Og hvad mere kan man kræve af en bog? Den franske filosof Bruno Latour har et forslag til, hvordan vi kan komme ud af nutidens politiske knibe.

Åh nej, ikke endnu en bog om, at vi skal redde naturen, tænker jeg, da jeg åbner den verdensberømte filosof Bruno Latours nye bog og støder på udtrykket ’Det nye Klimaregime’. Endnu et sæt formaninger om, at et ubestemt »vi« må gøre noget, og at det er på høje tid, sådan som det har været de sidste 50 år. Gab.

Latours bog er ikke sådan én. Den starter med at kæde ulighed, folkevandring og globalisering sammen. Den gængse tankegang er spændt ud mellem to poler, på den ene side ’Det globale’, som satser på vækst og overskridelse, og på den anden side ’Det lokale’, som er stærkt optaget af identitet og grænser. Men denne simple akse er blevet forældet, hævder Latour, fordi begge poler er blevet umulige. Globaliseringens projekt ’rigdom til alle’ kan ikke gennemføres, og nationen kan ikke holde verden – de fremmede, forureningen – ude.

Når det gælder praktiske forslag, er Latour tavs – og ved det selv

Globaliseringen er endt med at gavne en elite, Trumps milliardærer, som har opgivet enhver tanke om solidaritet og sat klimabenægtelsen i system for at give sig selv et par årtier til at fortsætte som hidtil. Drill, baby, drill – i »folkets« navn, skønt folket bliver forrådt. Jorden er for lille til fremskridtet og er ikke længere fælles. Det handler ikke om at dele og leve med andre, men om at beskytte sig.

Så alle flygter. Ultrafattige flygter til Europa, ultrabornerte europæere flygter til nationen, og ultrarige flygter ikke blot ind i gated communities, men også ind i en uvirkelig fantasi om endeløs vækst.

De egentlige forbrydere er klimabenægterne, fordi klimaet er blevet styrende for al politik. Derfor ’Det nye Klimaregime’. Latour har ingen sympati for Trump. Men han er lige ved at takke Trump for at gøre tingene krystalklare. 1. juni 2017 meldte han USA ud af COP21 og drømmer om at lukke USA inde bag hegn og toldmure. Klimabenægtelse er blevet til hjørnestenen i hans politik. Ingen virksomhed vil putte millioner af dollars i at benægte sorte huller. Men når det gælder om at afvise sammenhængen mellem vækst og klimaforandring, er der ingen mangel på midler.

Naturen er en aktør der slår igen

Latour foreslår, at vi vender os mod en ny akse, som går fra det ujordiske – Trumps utopi, som ikke har gang på jorden – til det jordiske, som er den tynde skorpe på jordens overflade, som i højden når Mount Everest og i dybden Marianergraven. Det er den tredje pol. Det er her, hvert menneske lever, både lokalt og globalt, og det er her, alle vigtige ting foregår. Vi skal ned på jorden, siger Latour, næsten som et ekko af Sonja, der hos Dostojevskij kræver, at Raskolnikov skal »kysse jorden«.

Det jordiske er ikke en natur, som skal reddes, for hvad vil det sige? Redde plettede frøer, bier og sommerfugle, spise mindre kød, slippe plasticposen og lukke Galapagos for turister? Naturen er en »værre rodekasse«. Det jordiske er et territorie, vi skal forsvare og ikke forveksle med en blodfyldt hjemstavn.