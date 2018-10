Dansk digter overvinder rejse-modvilje for at modtage fornem hovedpris i Shanghai International poesifestival hylder Henrik Nordbrandt for hans evne til at finde rigdommen i hverdagens banaliteter.

Ved åbningen af en international poesifestival i Shanghai har Henrik Nordbrandt netop modtaget hovedprisen, kaldet Den gyldne Magnolie. Motiveringen er blandt andet, at den 73-årige danskers digte er kendetegnet ved »ordenes klarhed, billedernes skønhed og tankernes veltalenhed«. Festivalens leder, Zhao Lihong, hyldede Nordbrandt for hans evne til at finde rigdommen i hverdagens banalitet. Hans poesi rager op som »et højt træ med skønne blade i verdens poetiske skov«. Henrik Norbrandt havde overvundet sin modvilje mod lange rejser i den celebre anledning. I sin takketale i Shanghai konkurrerede han ikke på metaforer med den generøse prisuddeler, men indviede kineserne i bombardementet af den franske skole i København 21. marts 1945, den dag han blev født lige i nærheden. »Min psykiater har fortalt mig, at bombebragene må have forårsaget en skade, som har givet mig flyskræk. Nu, hvor jeg kender årsagen til skrækken, har jeg lært at styre den«.