»Du og din mand har et meget avanceret sexliv, har jeg hørt?«: Susse Wold besvarer de spørgsmål, journalisterne ikke tør stille i ny bog »Er du klar over, at der går mange rygter om dig? «. Sådan spørger Susse Wold sig selv i sin nye bog ’Bevægelse’, der udkommer to dage før hendes 80-års fødselsdag. Skuespilleren har på fornemmelsen, at hun ikke bliver stillet de rigtig indiskrete spørgsmål, når hun bliver interviewet. Så dem stiller hun nu sig selv. Vi bringer et uddrag fra kapitlet ’Hokuspokus – mig selv i fokus’.

Mellem spørgsmål og svar er der et tomrum. I det tomrum ligger min magt til at vælge mit svar. I mit svar ligger min frihed, min udvikling og min bevægelse. Af og til har jeg haft en fornemmelse af, at man ikke har turdet spørge mig om det, man egentlig ville vide noget om. Måske mente man, at det nok ville være for indiskret. Men da man ikke kan være indiskret over for sig selv, vil jeg tillade mig at bringe mig selv i fokus ved at stille nogle indiskrete spørgsmål til mig selv. Og hokuspokus, det gør jeg så.

Mig: Du er ikke midaldrende, du er ikke engang ældre. Du er gammel! Hvordan har du det med det?

Mig selv: Det værste ved at blive gammel er, at ens jævnaldrende er blevet så skrækkelig gamle, og at ens børn er blevet så store. Ellers har jeg det fint, for jeg er så heldig at have nogle gode gener, som gør, at min fysik fungerer. Jeg er dybt taknemmelig over stadig at være her og at være i stand til gøre alle de ting, jeg har lyst til.

Jeg fornægter ikke, at jeg er gammel, men jeg fastholder ikke tanken om det. Indimellem føler jeg mig udslukt og træt, men har jeg ikke altid haft det sådan? Jeg tror, det er min sindstilstand og ikke min alder, der styrer min lyst og mine kræfter

At blive gammel er jo den eneste måde at få et langt liv på, og jeg vil gerne leve længe. Det er bedre at være gammel end at være død, og nok begynder livet ikke ved de 80 – men det slutter heller ikke, vel? At blive gammel er som at blive beskyldt for en forbrydelse, man aldrig har begået. Jeg nægter mig skyldig.



blå bog Susse Wold Skuespiller. Født 17. november 1938. Uddannet på Privatteatrenes Elevskole. Debuterede i lystspillet ’Harvey’ i 1960 på Allé-Scenen sammen med sin mor, Marguerite Viby. Har spillet en lang række film-, tv- og teaterroller. Modtog i 2014 en Robert og en Bodil for sin rolle i filmen ’Jagten’. Gift med Bent Mejding siden 1983, som hun også har spillet over 700 opførelser af forestillingen ’Privatliv’ sammen med. Præsident for Aids-Fondet siden 1986. Aktiv foredragsholder og oplæser. Udgav i 2008 selvbiografien ’Fremkaldt’. I 2010 modtog hun Modersmål-Prisen. Ridder af Dannebrogordenen af 1. grad. Bogen ’Bevægelse’ udkommer 15. november på Politikens Forlag. Vis mere

Vores sind er ikke bare en container, der skal fyldes op. Det er et ildsted, der skal sættes i brand. Det er op til mig at finde den tændstik, der kan tænde mig. Hvis jeg er træt, kan jeg finde energien ved at gøre noget, jeg er god til, eller ved at opleve noget, som tænder mine følelser. Jeg kan være dødtræt, når jeg sidder i metroen på vej ind til Det Kongelige Teater. Men når jeg sætter mig tilbage i de røde fløjlsstole og ser mig rundt i det pragtfulde gamle rum, når Akropolistæppet hæver sig, og musikken spiller, når ballettens dygtige dansere fremfører en af mine yndlingsballetter med en lethed og en ubesværethed, så brænder min begejstring. Ballet går lige ind i sanserne. Det berører hjertet at opleve stor kunst, og jeg føler mig tidløs.

At opleve god kunst sammen med andre mennesker er noget andet end at ligge på sofaen derhjemme og se Netflix. Når man bliver gammel, skal man huske at tænde det mentale langlys. At falde i glad forundring over det, man oplever, er en af de sikreste veje til ikke at blive gammel for hurtigt.

Jeg tænkte: Nå, så er vi inde i det lesbiske image igen. Det begyndte, dengang Lone Hertz og jeg i 1962 spillede hovedrollerne i Jean Genets skuespil ’Stuepigerne’

Vi kan ændre verden omkring os ved at ændre vores holdning til de ting, vi møder. Tanker er energi. Forstørrelsesglasset, som solen skinner igennem, kan sætte et stykke papir i brand. Tanker har det på samme måde. Jeg tror på, at vi alle er en slags magnet, som trækker ting og mennesker til. Jeg tror, vores tanker er magneten, så det er vigtigt at være sine tankers gode mor.



Der er mange ting, vi ikke kan mere, når vi blive gamle. Men der er lige så mange ting, vi stadig kan. Tingene tager længere tid, men jeg tror ikke, man skal være bange for at gå langsommere, når man bliver gammel. Det eneste, man skal være bange for, er at stå stille.

Foto: Susse Wold Hokuspokus – mig selv i fokus ... Vi bad Susse Wold gå planken ud og illustrere dette boguddrag med selfies.

Mig: Det siges, at du nok opholder dig på Hawaii i mange måneder, så du kan få ansigtsløftninger?

Mig selv: Hvis jeg ville have en ansigtsløftning, er Hawaii nok ikke lige stedet. Øen Oahu er en lille provins med alt, hvad det indebærer. Nej, det er det mentale løft, jeg får derovre. Bare ordet ’Hawaii’ indeholder det, jeg får, når jeg

er der. Ha betyder åndedræt og livskraft, og wai betyder vand. Havet betyder meget for mig. Det er livskraft, jeg får tilført, når jeg er der, og når jeg sidder og ser på havet, bobler min underbevidsthed som en æggesnaps, der er rørt godt. Vi er kommet på den ø siden 1983. Derfor har vi mange og nære venskaber. Men i disse år må vi sige farvel til venner, vi har haft i rigtig mange år. Her mærker jeg alderdommen.





Rygterne

Mig: Er du klar over, at der går mange rygter om dig?

Mig selv: Man er ofte selv den sidste, der hører et rygte, for folk er jo flove over at spørge. Til gengæld rammer det én des mere giftigt, når det sker. For hvad skal man stille op med det? Men så er der også nogle, som spørger ligeud, selvom det nu er sjældent.

I 1995 var jeg på vej til Singapore, hvor jeg skulle optræde i anledning af prinsesse Alexandra og prins Joachims bryllup. Vi var et lille hold af kunstnere fra forskellig kunstarter, som skulle optræde. Stemningen var god, vi glædede os alle sammen. På sædet ved siden af mig sad en ung musiker. Vi kendte ikke hinanden. Jeg vendte mig om og smilede til ham. Så sagde han:

»Du og din mand har et meget avanceret sexliv, har jeg hørt«.

»Undskyld, hvabehar?«.

»Ja, jeg har hørt, at I har ret stor frihed i jeres forhold. Jeg tænker på dit forhold til Anne Linnet«.

»Hvad for et forhold?«.

»Ja, det forhold, vi alle sammen har vidst, at du og hun har haft i årevis. Er der ikke også noget med, at du og din mand har et meget intimt forhold til dronning Margrethe og prins Henrik?«.

Nogle antydede, at Bent eller Christian nok var smittet med hiv, eller at jeg havde sagt ja til AIDS-Fondet, fordi jeg selv havde aktier i sagen. Rygtet blev understøttet af, at jeg i 11 år levede sammen med Erik Mørk, som var biseksuel

Jeg sad helt lammet. Det var jo en fuldkommen absurd tanke. Hvordan kunne nogen i fuldt alvor tro på sådan noget? Hvad skulle jeg svare? Skulle jeg le eller græde?

Jeg tænkte: Nå, så er vi inde i det lesbiske image igen. Det begyndte, dengang Lone Hertz og jeg i 1962 spillede hovedrollerne i Jean Genets skuespil ’Stuepigerne’. To unge lesbiske piger er inde i et voldsomt og jaloux seksuelt forhold. Dagen efter, at stykket var blevet vist på TV, stod jeg på Vesterbrogade i regnvejr med en masse indkøbsposer og fik endelig fat i en taxa. Da chaufføren genkendte mig, rullede han vinduet ned og sagde: »Sådan én vil jeg sgu ikke køre med!«. I ugerne efter fik jeg mange beundrerbreve fra piger.

Så valgte John Price mig til at spille prins Orlofsky i ’Flagermusen’. Det er en tradition, at den rolle ofte spilles af en kvinde. Efter ’Flagermusen’ fik jeg igen mange fanbreve fra kvinder.

Jeg har aldrig været tiltrukket af kvinder. Jeg har meget få nære veninder, de kan tælles på en hånd. Jeg har altid haft det bedst med mænd. Dem stoler jeg mere på. Måske fordi jeg på min kostskole i Hillerød var omgivet af piger, 50 stk. i alt. Der var meget sladder og uvenskab.

Min skrækoplevelse var, at jeg engang blev beskyldt for at have stjålet min bedste venindes pung. Vi boede på værelse sammen, så jeg måtte jo være den eneste, som vidste, at hun gemte pungen i sin vasketøjspose. Rygtet om, at jeg havde stjålet, og det at blive behandlet som en tyv, gav mig en følelse af vrede og skam, som jeg har svært ved at slippe af med, for renset blev jeg aldrig. Jeg husker den magtesløse fornemmelse af at blive anklaget for noget, jeg ikke havde gjort. Jeg føler mig lige så magtesløs ved at blive beskyldt for at være noget, jeg ikke er.