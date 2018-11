Stærk roman er en rystende slægtssaga om kultur-sammenstød i et Danmark af i går Malene Ravns ’I dine øjne’ efterlader læseren med en dybere forståelse af, at fortiden ikke er helt så langt væk, som man kunne tro.

Tre generationer. Det er, hvad der skal til for at rejse tilbage til et Danmark, der synes fremmed og uigenkendeligt med nutidens øjne. For tre generationer siden så verden anderledes ud. Afstanden mellem dengang og nu er det dybe resonansrum, Malene Ravn lader slægtssagaen i ’I dine øjne’ spille sig ud i, og resultatet er en tætskrevet og sine steder overlæsset, men dybt fascinerende fortælling.