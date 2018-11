Kim Skotte: Tegneserie om blueslegendes korte og hårde liv er fyldt med små grafiske mesterværker Robert Johnson nåede at skrive nogle af bluesmusikkens største klassikere, inden han døde blot 27 år gammel. Ny fransk tegneserie fortæller hans livs historie.

FOR ABONNENTER

Mange vil være bekendt med grundmyten om Robert Johnson. Den unge sorte bluesmusiker, som mødte Fanden selv i et støvet vejkryds way down South og solgte sin sjæl for et djævelsk talent på guitaren. En god historie, som man længe forestillede sig tjente Robert Johnson fint som markedsføring på et tidspunkt, hvor det ikke skortede på ukendte talenter på Sydstaternes frodige bluesscene.