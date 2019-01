5 hjerter: Efterladt søn fortæller om sin fars selvmord i rørende tegneserieessay

Steffens far var opfinder. Han udtænkte måder at rationalisere tøndeproduktionen på. Han fandt en metode til at lave brændbare briketter af savsmuld på. Han vandt sågar en ingeniørpræmie for motionsudstyr på en messe i Wien. Alt sammen udført med hans yndlingsteknologi, så han begejstret kunne udbryde: »Den er hydraulisk!«.

Men kort efter at Steffen fyldte 18, drak faren en hel flaske vodka, satte en slange på udstødningsrøret, førte den ind gennem vinduet på familiens røde Volvo og tog livet af sig, 56 år gammel. For selv om Odd Kverneland fra Haugesund elskede sin kone og sine to sønner og både kunne spille harmonika og bygge en hytte, var livet tungt for ham. Han kæmpede med depression, angst og alkoholisme.

’En frivillig død’ er den norske serieskaber Steffen Kvernelands rørende portræt af sin far og af sin sorg.

Steffen Kverneland: En frivillig død. No Comprendo Press, 112 sider, 350 NOK hos forlaget

I en både vild og fintfølende blanding af maleriske akvareller, blækstænkede tuschtegninger, gamle familiefotos og uddrag af sine egne tidligere tegneserier (citater fra den selvbiografiske barndomsfortælling ’Slyngel’, 2002, væver sig ind i portrættet af faren som humoristiske flashbacks) tegner Steffen Kverneland et sammensat og respektfuldt billede af sin far.

Spørgsmålene melder sig

På én gang uudslettelige og upålidelige minder er drivkraften i udforskningen af sorgen og af de uløselige spørgsmål, som farens selvmord rejser. Er det overhovedet muligt at forstå den smerte, der ligger bag farens selvmord? Er det muligt i bogform at fremstille en far, man ikke forstår?

Minderne vækker beundring, stolthed og latter (farens hjemmelavede talemåder, hans ene evige vittighed), men er flere steder også foruroligende, når Steffen Kverneland dvæler ved enkeltdetaljer: spejlingen i køkkenvinduet af faren med sprutflasken for munden i smug eller det faktum, at han begik selvmordet på sit arbejde, hvor han ville blive fundet af en kollega, ikke sin familie.

I den første tid efter selvmordet undgik han helst omsorg og sympati, bange for at komme til at græde, og senere fantaserede han om, hvorvidt pigerne mon kunne se sorgen på ham – og om de blev imponerede.

Han faldt hen i den solipsistiske forestilling, at han var ’et forskningsobjekt i et kosmisk prosjekt’, at hele verden kun var til som en slags test af ham: »Sorg er merkelig. Noen ganger kan jeg få en ekkel følelse av at jeg spiller eller poserer mens jeg sørger. Selv når jeg er alene (...) Sorgen forurenses av forfengeligheten«.

Men i virkeligheden er der ingen ren sorg, ligesom der ingen entydig dom er at fælde over faren. Steffen lever med både sorgen og forfængeligheden.

Knugende og tung læsning

’En frivillig død’ rehabiliterer ikke faren, bebrejder ham heller ikke. Det er der slet ikke brug for.

I stedet forsoner han sig gennem sine egne observationers stille og nøjagtige kraft med det billede af faren, der står tilbage, og med hans død.