Feministisk forbillede sat i pæne rammer: Det er de små forlag, der sørger for, at vi kan læse udenlandsk poesi på dansk. Tak for det

Det er de små forlag, der sørger for, at vi kan læse udenlandsk poesi på dansk. Forlaget Lesen, der har til huse i den meget anbefalelsesværdige boghandel Nr. 33 på Søllerødgade i København, har et særligt blik for det norske og svenske. Og det er åbenbart det, der skal til, for at vi nu kan have en bog af Sonja Åkesson på dansk, nemlig teksterne fra værket ’Jeg bor i Sverige’, godt gendigtet af Liv Nimand Duvå.