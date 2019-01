1 hjerte fra Søren Ryge: Aldeles ligegyldig pruttebog er intet andet end varm luft

FOR ABONNENTER

Helt ærligt: Bogen er noget fis, bogstavelig talt, ikke værd at anmelde, selv om den er en ’New York Times-bestseller’, der nu også udkommer på dansk. Derfor vil jeg hellere bruge pladsen på at fundere lidt over, at den slags bliver skrevet – at det bliver trykt – at det sælger stort i USA og England – at et velrenommeret dansk forlag også hopper på vognen og får den oversat.