Han arbejdede selv i den grådige finansverden: Nu har Alexander Schimmelbusch skrevet en benhård roman om en bankmands venstreradikale manifest

Victors sorte Porsche hedder Shere Khan, og når han drøner ind til kontoret i investeringsbanken i Frankfurts finanscentrum, ligner han en vinder, men inde bag facaden er det hele ved at krakelere. Han føler, han er ved at dø.

I ’Hochdeutschland’, Alexander Schimmelbusch’ krasse satire over økonomivældet i det gamle kulturland, er det ikke længere digterne, der er garanter for højkulturen, men finansfolkene. Deres sofistikerede analyser og raffinerede business-sprog er nærmest en ny kunstform, og den er guld værd.

Uddrag fra 'Hochdeutschland' Kan man tale tysk i helvede, far? »Har du været ude og rejse?«, spurgte Victoria. »Du havde jo din lille kuffert med«. »Kun en enkelt nat, i Berlin«. »Er Berlin pæn?«. »Ikke lige så pæn som Paris eller Wien, for Berlin blev ødelagt under krigen«. »Hvad er krig for noget?«. »En krig er, når et land overfalder et andet land og siger: Så, nu bestemmer vi alt. I skal gøre, som vi siger, ellers slår vi jer ihjel«. »Har tyskerne da overfaldet et land?«. »Tyskerne har overfaldet mange lande, og på et tidspunkt gik landene så sammen og satte sig op i nogle flyvemaskiner og kastede en hel masse bomber ned over Berlin for at straffe tyskerne«. »Var tyskerne onde?«. »Ja, desværre«. »Er tyskerne stadigvæk onde?«. »Nej, i dag er tyskerne søde«. »Hvor onde var de?« »Tyskerne var meget, meget onde. De ondeste i hele verden«. »Hvad gjorde de da?«, spurgte Victoria, der var blevet en smule bleg. »Tyskerne slog mennesker ihjel«. »Mange?«. »Ja, desværre«. »Flere tusinde?«. »Mange millioner mennesker, Victoria«. »Med pistoler?«. »Nogle af dem, men mest på nogle andre måder«. »Hvordan så?«. Nu faldt Victorias stemme til en hvisken. »Tyskerne byggede en ond maskine, der skulle folk gå ind, og så blev de dræbt«. »Hvad var der i den maskine?«. »Det vil jeg ikke sige, min pige. Ellers kan du ikke sove om natten. Nu synes jeg, vi skal tale om noget …«. »Hvorfor gjorde de det?«. »Det er der ingen, der ved, Victoria. Det var noget, et par af tyskerne begyndte på, og så gik de næsten alle sammen med«. »Hvorfor var der ingen, der sagde, at de skulle holde op?«. »Det var der også nogle stykker, der gjorde, men ikke nok«. »Lever de onde stadig?«. »Nej, de er alle døde, det er længe, længe …«. »Er de så i helvede?«. »Ja, de er i helvede«. »Kan man tale tysk i helvede?«. »Nu synes jeg altså, at vi skal tale om noget …«. »Hvorfor gjorde de det?«. »Jeg ved det ikke, Victoria«. »Hvorfor ikke, far?«. »Mennesker kan ikke vide alt, heller ikke de voksne«. »Hvis den kære Gud bestemmer over alt, hvorfor fandtes der så en ond dødsmaskine?«.

Oversættelse: Lorens Juul Madsen Vis mere

Blå bog Alexander Schimmelbusch Født 1975 i Frankfurt an Main Arbejdede i fem år for en engelsk investeringsbank efter at være blevet uddannet på Georgetown University i Washington Debuterede i 2009 med romanen ’Im Sinkflug. Luftschacht’. Herefter fulgte ’Blut im Wasser’, ’Die Murau-Identität’ samt ’Hochdeutschland’ »’Hochdeutschland’ er en brilliant roman« (Der Spiegel), »Alexander Schimmelbusch har med ’Hochdeutschland’ skrevet vor tids roman« (Die Zeit)

Victor er en af de nye guder. Han kan pitche et investeringsprojekt så beåndet, at hans klienter uden at blinke kaster millioner efter hans ideer. Det har gjort ham hovedrig, men ikke lykkelig. Han er i slutningen af trediverne, fraskilt og far til datteren Victoria. Han blev suget ind i finansbranchen som ung, det blev til en lukrativ karriere, men han føler sig ikke længere tilpas ved den. Han har et meget større potentiale, føler han. Han har brug for at udrette noget enestående.

Efter en nedtur og en hel del alkohol lykkes det for ham. I løbet af en nat skriver han et venstrepopulistisk manifest, som ændrer Tysklands historie. I manifestet agiterer han for, at Tysklands rigeste skal brandskattes. Ingen må eje mere end 25 millioner euro. Tyskerne skal igen sige ’vi’ og ikke hele tiden ’jeg’. Selve den tyske nation skal værnes mod globaliseringen. Folk har krav på social sikkerhed. Der skal oprettes velfærdsfonde, der, ligesom man gør i Norge, kan bruges til alles bedste. Manifestet agiterer i et sprog, der er lige så forførende som hans investeringsforslag, for den tryghed, tyskerne længes sådan efter. »Vinteren i den tyske sjæl«, som han formulerer det, skal have en ende.

Schimmelbusch, som er østriger, giver i ’Hochdeutschland’ et bud på en alternativ fremtid for Tyskland, der er lige så radikal, som den er forskellig fra den, Michel Houellebecq fremmaner for Frankrig i ’Underkastelse’. Hvor sidstnævnte lægger vægt på religion, er Schimmelbusch optaget af økonomi. Hans roman er noget så sjældent i litteraturen som en samfundshistorisk skildring skrevet i et funklende økonomisprog. Schimmelbusch’ roman er i familie med Bret Easton Ellis’ ’American Psycho’, hvor hovedpersonen også har taget skade af tingsliggørelse, men Victor er en helt anden type end Patrick Bateman.

Tilflugt i tidslommen

Jeg skulle have mødt den 44-årige forfatter i cafeen i Literaturhaus i Fasanenstrasse i hjertet af Berlin, men lyden af dessertgafler, der støder mod porcelænstallerkener, og teskeer, der rører rundt i dyr caffelatte, er simpelt hen for høj til, at vi kan tale sammen. I stedet går vi et par hundrede meter ned ad gaden til Pension Funk, som er indrettet i stumfilm-divaen Asta Nielsens enorme herskabslejlighed. Her sætter vi os i en stille sofakrog. Det passer godt til at tale om ’Hochdeutschland’ i omgivelser, der emmer af kultur.

På den anden side ville det have været lige så godt, hvis vi havde slænget os i designermøbler i et af de glasdomiciler oppe under himlen, hvor finanskapitalen har for vane at indrette sig, og hvor Schimmelbusch selv arbejdede, da han var yngre. Eller på en bænk henne ved jernbanebroen over Kantstrasse, hvor de hjemløse ligger i kulden i deres soveposer. Hvorfor en roman om en bankmand, der skriver et revolutionært manifest om Tyskland, »dette land af filosoffer og poeter«?

»I romanen ville jeg vise, hvor vigtige penge er blevet for livet i Tyskland, for sådan har det ikke altid været. Efter Murens fald kunne man f.eks. altid tage til Berlin og leve for ingen penge«, siger Schimmelbusch, der nu bor og arbejder i henholdsvis New York og Berlin.

»Og så ville jeg skrive om en populist, og jeg tænkte, at en stor populist ville have en fortid som finansiel rådgiver i en investeringsbank, for her har man alle de værktøjer, en populist har brug for. Viktor er vant til at afkode sine kunders behov og tilfredsstille dem. Hans arbejde går ud på at regne ud, hvad de inderst inde vil have, og så give dem det. Nøjagtig det samme som populister gør, når de forsøger at ramme vælgerne«.

Ramt af samme skizofreni

Romanen blev også til, fordi Schimmelbusch havde nået en alder og et liv, hvor han greb sig i at tænke mere og mere på det liv, han levede som ung. Dengang hans tilværelse mindede om Victors.

»Det var en blanding af at have noget politisk på hjerte og så alle disse mærkelige selvbiografiske forhold, som får deres eget liv i en roman«.

Foto: Mads Nissen Den tyske forfatter Alexander Schimmelbusch, som har skrevet en satirisk roman om finanskrise og grådighed. Hochdeutschland hedder den.

At han brugte nogle af sine bedste ungdomsår i en investeringsbank, hvor han arbejdede med fusioner og virksomhedsovertagelser, skyldes den aggressive rekruttering, som finansfirmaerne dengang førte. Schimmelbusch studerede økonomi og tysk i Washington, og han anslår, at 70 procent af alle, der fik en eksamen fra et af de 15-20 universiteter på USA’s østkyst, havnede i finanssektoren, uanset hvad de havde uddannet sig inden for.

»De tog alle de kvikkeste. På Stanford i Californien havner 80 procent af de studerende nu om dage i Silicon Valley, selv om nogle af dem i virkeligheden burde være blevet store digtere eller kirurger«.

Ligesom Victor fulgte Schimmelbusch med strømmen, selv om han godt vidste, at arbejdet med penge ikke var en del af hans personlighed.

»Vi drak meget, men havde ikke ret mange penge, og så kom de her banker med deres champagne og hummermiddage og tilbød mig og mine kammerater store summer i bonus bare for at lade os ansætte, og jeg skal da bare så meget arbejde for dem, når alle mine venner gør det, tænkte jeg. Så kommer man på det her særlige toårige analyseprogram, bliver i modsætning til 90 procent af de andre ikke fyret bagefter, får job i en bank i London, går til alle de her fester, og nogle måneder senere vågner man så op klokken fire om morgenen i en skyskraber i Docklands foran en computer og spørger sig selv: Hvad fanden skete der lige her? Jeg løj over for mig selv. Bildte mig ind, at uanset hvad jeg senere ville, f.eks. blive leder af et kunstgalleri, var det fedt at have været på det her analyseprogram«.

Jo mere Schimmelbusch fortæller, jo tydeligere bliver det, at romanens frustrerede finansmand, der har opkaldt sin lækre bil efter tigeren i Kiplings berømte bog, er modelleret over ham selv.

Var du lige så skizofren som Victor?

»Ja. Victor er et resultat af, at jeg har tænkt på, hvem jeg ville være blevet, hvis jeg ikke var stoppet i tide. Hvad ville femten år mere i den branche have gjort ved mig. Hvem ville jeg være blevet?«.

Alexander Schimmelbusch blev forfatter. Efter at være sluppet ud af finansjunglen har han skrevet fire romaner, og han havde så mange penge med sig, at han kunne slå sig ned i Berlin uden at skulle bekymre sig om økonomien i de næste fem år.

»Det var præmien efter de fem års slaveri«, siger han.

Vampyrblæksprutte med fangarme

I de senere år, særligt efter offentliggørelsen af The Panama Papers, har verden fået indsigt i de store bankers og finansforetagenders slette moral. Om de skandaler, Goldman Sachs befinder sig i netop nu, mener Schimmelbusch ikke, han har noget meningsfuldt at sige. Han henviser i stedet til en artikel i Rolling Stone, hvor kommentatoren Matt Taibbi kaldte firmaet »en blodsugende vampyrblæksprutte, som har viklet sine arme rundt om menneskehedens hoved og stikker fangarmene ind i alt, hvad der lugter af penge«.

Der vimser et par logerende ind i stuen. Et ægtepar, klædt som man gjorde i stumfilmtiden, sætter sig ved et af bordene. Asta Nielsen boede i lejligheden frem til 1937. På de gamle fotografier og filmplakater, som hænger i korridoren, ligner hun en, der kunne have været med i ’Babylon Berlin’. Hendes saloner for tidens førende kunstnere, som fandt sted netop i stuen, hvor vi sidder, omfattede næppe Thomas Mann. Schimmelbusch er begejstret for Manns bog ’German Listeners!’, som rummer en samling radiotaler til det tyske folk, som den store forfatter og moralist, der gik i eksil efter Hitlers magtovertagelse, sendte fra sin ejendom i Pacific Palisades i Californien mellem 1940 og 1945.

Foto: Mads Nissen Den tyske forfatter Alexander Schimmelbusch, som har skrevet en satirisk roman om finanskrise og grådighed. Hochdeutschland hedder den.

»Han var Goethe i Hollywood, som The New Yorker skrev«, siger Schimmelbush, men ikke er han ikke meget for rollen som ’public intellectual’:

»Mine ekspertområder er for spredte og uklare. Og ofte irrelevante for samfundsmæssig diskussion. For eksempel ved jeg meget om vin«, smiler han, og den opfattelse er de tyske anmeldere af ’Hochdeutschland’ i hvert fald ikke enige med ham i. Romanen, der regnes for en af sidste års allerbedste i Tyskland, bliver fremhævet både for sit fremragende sprog og sin sans for tidsånd og politik.

De hjemløse længsler

I romanen giver Schimmelbusch’ litterære alter ego, Victor med den bugnende bankbog og det svindende humør, efter for sin impuls til at skrive noget politisk lige efter at være kommet fra et møde med Tysklands finansminister.

Det bliver til hans store politiske plan, manifestet, som fører til en ny partidannelse og en total omkalfatring af det politiske billede i Tyskland, fordi Victor med den udviklede sans for, hvad folk vil have, har ramt plet. Hvad er det for hjemløse længsler, Victor har forstået dybderne i?

»Tyskere er meget romantiske. Vi vil være en del af noget. Vi vil være del af en kollektiv erfaring. Men det kollektive er blevet miskrediteret i løbet af de seneste tyve år. Folk er holdt op med at tro på Gud. Fagforeninger og andre kollektive institutioner er blevet mindre betydningsfulde, og masser af mennesker kan ikke rigtig finde ud af hele den her stærke individualisering, som er fulgt med den angelsaksiske neoliberalisme. Den har i sig en forestilling om tilværelsen, som er helt modsat den tyske mentalitet, som er rettet mod samhørighed. Det er derfor, vi har set alle de her protester. Folk er kede af det og vrede over at føle sig udenfor og vraget. Familiefølelsen er meget stærk i Tyskland, og staten har været den store beskytter. Der er i Tyskland lige nu en særlig form for sorg hos den gennemsnitlige vælger, som man ikke finder i de øvrige europæiske lande«.

Den franske erfaring er anderledes, mener Schimmelbusch. Hos franskmændene er der en ubrudt følelse af stolthed over at være fransk, som ikke findes tilsvarende i Tyskland, og de er mere revolutionært sindede end tyskerne.

»Tyskerne er mindre vrede end franskmændene, fordi folk stadig har arbejde i Tyskland, selv om mange job er virkelig shitty«, tilføjer Schimmelbusch.

Det komplette kulturmenneske

Da han for nylig læste op i to små lavere middelklasse-forstæder til Stuttgart i to boghandler to aftener i træk, var der helt pakket. Folk havde læst hans bog, de stillede spørgsmål, ville have bøger signeret. Det mindede Schimmelbusch om hans barndom.

»Det var helt utroligt, dengang der var en sund forbindelse til den tyske kultur. Alle betragtede det som en selvfølge, at man kun blev en komplet person, hvis man interesserede sig for musik og bøger og holdt en seriøs avis hver dag. Også selv om man levede af at fikse andre menneskers biler, var man en del af denne særlige form for borgerlighed, som ikke havde så meget at gøre med, hvor mange penge man havde. Det afgørende var at have et job og spille en rolle i samfundet på en meningsfuld måde«.

»Det er stadig det ideal, folk i Tyskland aspirerer til. Også fattige folk betragter det som et positivt mål at stræbe mod. Deres børn skal have en uddannelse, og måske kan de så komme ind i denne her mere civiliserede verden, som man ved er der. Men hele denne overbygning af dannelse er udfordret af den her mere amerikanske opfattelse af, at det gælder om at have initiativ og være entreprenant. Tyskerne føler sig ikke trygge ved den udvikling«.

Så det er neoliberalismen, som har fremmedgjort tyskerne, så de nu er i underskud med tryghed og fællesskab?