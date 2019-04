Ugens bogomslag: Ian Rankin skal sælges med store bogstaver, lak og en diskret association til blod

»Genkendelighed er især vigtigt ved større krimiserier som denne. Med anden skønlitteratur skal der især sættes en stemning, men her skal læserne tydeligt kunne se, at det er nummer 22 i serien om ham Rebus. Derfor skal forfatternavnet i fokus. Det er vigtigt.

Titlen er skrevet med lille e, selv om det godt kan gøre ondt i maven, for det er jo forkert. Men det er bare blevet lidt smart at gøre det sådan

Før jeg gik i gang, fortalte oversætteren mig om de centrale plotdele, og der var noget med en skov, en bil og et lig. Og så har jeg fundet et billede af trækroner taget med et perspektiv, som om man befandt sig liggende i en bil dybt inde i skoven. Forsiden har også fået lak på for at peppe den lidt op. Det er ikke særlig tydeligt, men det skinner, når lyset rammer, og man kan mærke det, når man rører ved bogen.

Titlen er skrevet med lille e, selv om det godt kan gøre ondt i maven, for det er jo forkert. Men det er bare blevet lidt smart at gøre det sådan.

Den røde farve er lidt en kliche i krimigenren, men jeg syntes, at det var den farve, som passede bedst sammen med det sort/hvide, og nu da det er den eneste farve på omslaget, er rød altså bare bedst til krimi! Og indrømmet, ja, måske en lidt underbevidst association til blod. Jeg ville i hvert fald ikke vælge en lyserød. Det har vi prøvet, og Ian Rankin var faktisk selv ret vild med det, men det var læserne vist ikke.

»Nogle gange skal der ikke mere til en to farver og en flot font, i andre tilfælde skal der noget helt andet til – som i dette tilfælde.«

Nu er vi tilbage til det, man gør på markedet: en stor font med forfatternavnet i centrum, en baggrund og titel. Man laver ikke en kollage med kniv, blod og fingeraftryk. Man forenkler det, for man skal kunne genkende bogens omslag i thumbnail-størrelse, når man skal finde den som lydbog på skærmen. Og med denne her tænker vi, at vi har fundet en formel, som vi kommer til at køre med fremover. Nu kører vi mainstream.

Jeg er godt tilfreds. Krimier er måske ikke lige min stil, for jeg kan godt lide pæne bøger, og det er krimier ikke nødvendigvis. Men jeg synes faktisk, den er rigtig pæn. Den kunne jeg godt have liggende«.

Bogen udkommer 29. marts 2019 på forlaget Klim