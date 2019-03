Ugens bogomslag nyfortolker gammel berbisk kunst »For mig er det meget vigtigt at få noget af selve forfatteren med ind i omslaget«

»Forfatteren har arbejdet med værket lang tid, måske flere år, og omslaget er læserens første møde med dette værk. Derfor er det vigtigt, at man bliver nysgerrig, når man ser omslaget. Omslaget skal altså lede videre ind til selve bogen og dens univers. Mit mål er, at man skal have lyst til at tage bogen op i hænderne, så snart man ser den.

For mig er det mere interessant at indfange og udtrykke bogens stemning end at vise noget konkret fra handlingen. Mit udgangspunkt er at finde ind til værkets litterære sprog og se, hvordan dette kan udtrykkes.

For mig er det meget vigtigt at få noget af selve forfatteren med ind i omslaget. Det gør arbejdsprocessen meget sjovere, samtidig med at omslaget bliver meget mere personligt.

Jeg mødes ofte med forfatteren og får en personlig genstand, som jeg, i samspil med teksten, kan arbejde ud fra. Genstanden behøver ikke nødvendigvis at have noget konkret med bogen at gøre. For mig er det meget vigtigt at få noget af selve forfatteren med ind i omslaget.

Hovedideen bag dette omslag udspringer af et kunstværk med gamle berbiske hieroglyffer, som Jamal har købt i Marokko. Billedet har en tydelig forbindelse til romanen, da hovedkarakterens familie stammer fra Marokko, og hans modersmål og etniske identitet er berbisk.

Farvemæssigt er omslaget domineret af den brune jordfarve på forsiden og en lysere sandfarve på bagside og flapper. Ovenpå er hieroglyfferne trykt med et lag sort tilført partiel lak og et lag med guldfolie. Titel og forfatternavn er også trykt med guldfolie, som tilsammen giver en god kontrast til de brune nuancer og det matte ubestrøgne papir.

De tre farver er med til at give omslaget et tydeligt arabisk udtryk. Kapitelmarkørerne indeni romanen er også skrevet med det berbiske alfabet.

Omslaget er centreret om øjet i midten, der er en kombination af to forskellige hieroglyffer. Øjemetaforen passer efter min mening godt til titlen, der står på arabisk i pupillen. Der er ingen kronologi over placeringen af forskellige hieroglyffer på henholdsvis forsiden, bagsiden og flappen.

De er udelukkende bestemt og placeret efter, hvordan det fungerede bedst rent grafisk. Jeg er ikke dykket ned i deres enkelte betydninger, men har derimod fortolket dem på min egen måde«.

Romanen udkommer 28. marts 2019 på forlaget Gladiator.