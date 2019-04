Grafiker om ny Morgenthaler-roman: »Min bekymring var, at det hele ville kamme over og blive latterligt«

»For mig er det vigtigt, at forsiden passer til den type bog, det er, samtidig med at det er en visuel oplevelse at kigge på den. Omslaget skal få én til at vende bogen og læse, hvad der står på bagsiden, det skal være en form for lokkemad. Nogle gange skal der ikke mere til end to farver og en flot font, i andre tilfælde skal der noget helt andet til – som i dette tilfælde.

Titlen ’Helle Erobreren’ refererer selvfølgelig til Martin Andersen Nexøs klassiker ’Pelle Erobreren’, og jeg har forsøgt at lave referencer til andre gamle store værker på en sjov måde, der passer til handlingen. For eksempel ser jeg også en hilsen til H.C Andersens ’Klods Hans’, der kommer ridende på sin ged.

Min bekymring var, at det hele ville kamme over og blive latterligt, men jeg har prøvet at undgå det ved at bruge en fin og klassisk font og en typografi, der gør omslaget mere propert. Rent visuelt har jeg især ladet mig inspirere af den nye ’Lykke-Per ’-filmplakat i forhold til farverne og de dramatiske elementer. Derudover er der brugt guldfolie og lak på omslaget, som trækker det i en mere eksklusiv retning.

Bogen handler om den her atypiske kvindefigur, der står over for nogle typiske ’mandeudfordringer’. Hun arbejder som slagter, hvilket jo ofte betragtes som et mandeerhverv, så det skulle omslaget også spille på. Her var det maskuline rodeotema oplagt, og det bliver gjort komisk ved at indsætte en gris i stedet for en ko.

Det var vigtigt, at personen på omslaget stemte overens med karakteren i bogen, og jeg har kigget mange forskellige fotografier igennem for at finde den rigtige person, gris og rodeofigur, inden jeg fandt det her foto af en cowboy på en gris.

Derfra skulle mandehovedet byttes ud med et kvindehoved, hun skulle have lidt mere talje, og så har jakken skiftet farve. Der er også kommet et bymiljø og et byskilt ind i baggrunden, samtidig med at det hele gerne skulle se nogenlunde realistisk ud.

Når jeg laver romanforsider, forsøger jeg altid at undgå at vise ansigtet direkte, for lige så snart man får øjenkontakt, begynder man at forholde sig til personen på billedet. Man skal i stedet bruge sin fantasi og danne sine egne billeder. Det skal altså være alsidigt, så man kan identificere sig med det.

På den måde synes jeg, at omslaget er lykkedes ret godt. Jeg ser ikke dette omslag som et, der vil blive prisbelønnet for sin æstetik, men det viser derimod, hvad det er for en bog, det repræsenterer«.

Bogen udkommer 11. april på Gyldendal