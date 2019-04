Claus Dalby anbefaler: 3 bøger, du bør læse, før du går i haven i dag

1. Marie-Louise Paludan: ’Jord under neglene – og fred i sjælen’.

»Det er en ældre bog skrevet af en estimeret journalist på Weekendavisen. Det er sådan nogle fine små essays, som er gode at læse op til havesæsonen som armchair gardening. Det handler om kærlighed til haven, og hun skriver så godt, at man kan nikke genkendende til hendes oplevelser. Det er ren lystlæsning for at komme i den rette stemning til selv at gå i haven«.

2. Jane Schul: ’Hvilken plante hvor’.

»Det er et godt opslagsværk skrevet af en have- og landskabsarkitekt. Har man skygge, har man sol? Er der fugtigt, tørt, stenet? Man kan slå op og sørge for, at rette plante kommer på rette sted, og det er jo vigtigt for at få det til at trives. De fleste ved nok, at man ikke planter roser i skoven eller primulaer i et rosenbed, men her kan man slå op og få vished og overblik«.

3. Claus Dalby: ’Selskabsplanter’.

»Jeg vil være så ubeskeden at nævne en af mine egne, nemlig den, jeg kalder mit svendestykke. Den handler om planter, der klæder hinanden.

I bogen fortæller jeg, hvad jeg har gjort i min egen have gennem 25 år, og om de plantekombinationer, jeg har arbejdet med. Det er en bog, som mange fremhæver, og som jeg holder rigtig mange foredrag om«.