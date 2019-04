Vild lydbog med Snoop Dogg, Bette Midler og John C. Reilly: 45 forrygende stemmer fortæller historien om Beastie Boys

FOR ABONNENTER

Ti år efter deres sidste koncert med Beastie Boys optrådte Adam Horowitz og Michael Diamond i den forløbne uge to aftener i træk på Kings Theater i hjembyen New York. De to resterende medlemmer af Beastie Boys havde ikke budt publikum i teateret for som henholdsvis Ad-Rock og Mike D at rappe sig gennem gamle hits som ’Sabotage’ og ’Intergalactic’. Nej, under instruktion fra filmmageren Spike Jonze gennemspillede de en slags live-opførsel af deres fælles selvbiografi ’Beastie Boys Book’.