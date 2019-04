Grafiker nyfortolker 'The Handmaid's Tale'-forfatters værk: »Atwood har fået nyt liv med tv-serierne, så det skulle bøgerne selvfølgelig også have«

»’Katteøje’ er fjerde bind i den nye udgivelsesserie af Margaret Atwoods romaner. Det startede med, at ’Tjenerindens fortælling’ kom som serie på HBO (’The Handmaid’s Tale’, red.), og efterfølgende er ’Alias Grace’ også kommet på Netflix. Man kan sige, at Margaret Atwood har fået nyt liv med tv-serierne, så det skulle bøgerne selvfølgelig også have.

Ideen med det første bind i serien var at gøre bogen moderne og klassisk på samme tid. Omslagene er lavet med halvbind, og illustrationerne har noget altmodisch over sig. Forsatspapiret er i samme mønster som kjolen, og til hver bog er der lavet et specifikt mønster til forsatspapiret som et gennemgående designelement for hele serien.

Det binder det hele sammen og gør det mere lækkert. Det er samtidig med til at skabe en form for dramatik og kontrast i forhold til de ellers simple forsider. Jeg synes til gengæld, at den groteske typografi giver bogen et moderne udtryk.

På omslagene har vi prøvet at indkapsle hovedpersonen

Det var først, da andet bind af serien, ’Alias Grace’, blev godkendt, at vi fandt ud af, hvordan hele serien skulle se ud. Første bind var altså slet ikke lavet til at skulle være en serie, og det var derfor ret spændende, om designet kunne fungere sådan. Heldigvis er der ofte noget signifikant omkring hovedkaraktererne, som man kan bruge grafisk; altså stuepigemotivet, overklassedamen med lange handsker og højt hår osv. ’Katteøje’ adskiller sig lidt, da der er børn på forsiden.

På omslagene har vi prøvet at indkapsle hovedpersonen. I ’Katteøje’ er der dog flere personer, Elaine og veninden Cordelia, der siden barndommen har gemt på en hemmelighed, som de hvisker til hinanden. Omslagene repræsenterer noget konkret fra handlingen frem for at vise stemningen i bogen. Det er dog konkret på en lidt utydelig måde, da der ikke vises ansigter. Det er først, når man går i gang med bogen, at man finder ud af, hvem der er på forsiden. Læseren skal altså stadig bruge sin fantasi.

Faktisk har jeg fået tilsendt en video fra Atwoods blog, hvor hun panoramisk filmer rundt i sit arbejdsværelse. Her står en af bøgerne fra serien med forsiden fremme på hendes bogreol. Det er jo et kæmpe skulderklap!

I forhold til farvevalget i serien har jeg taget udgangspunkt i, hvilke farver der harmonerer med hinanden. I ’Tjenerindens fortælling’ var det oplagt at bruge den røde farve, da hovedpersonen bærer en meget ikonisk rød dragt, og historien er meget voldsom og blodig. Til de andre omslag er jeg ikke gået op i farvesymbolik osv., selv om der sikkert er masser at sige om det. Der er ikke nogen indholdsrelateret farve som i den første.

’Katteøje’ udkom 12. april på Lindhardt og Ringhof.