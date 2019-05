Roman vil sige noget vigtigt om internet og virkelighed, men det lykkes ikke helt

FOR ABONNENTER

Det er en smuk tanke i Sophia Handlers anden bog, ’Fe’, at romanens dele skal samle sig til en dans. At det, man først ville afkode som forløb i traditionel forstand, snarere må ses som noget glidende, som stemning og humør. At virkeligheden, vi præsenteres for, blot er et nummer. Det er en smuk tanke og poetik, der bare ikke rigtig forplanter sig til en følelse, når man læser bogen.