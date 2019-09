Den rummer både lykken og desperationen i den nye rolle som mor: Omslaget til nyt dansk langdigt om moderskab skulle både afspejle ømheden og raseriet

Clara Birgersson har stået for omslaget til Cecilie Linds ’Mit barn’. Kontrasten mellem det stringente udtryk og det yndefulde farvevalg er et ekko af de forskelligartede følelser, man kan have som nyudklækket mor.

»Bogen handler jo om moderskabet, om det at blive mor for første gang. Det er en bog, der er mørk, men også fuld af kærlighed. Den rummer både lykken og desperationen i den nye rolle som mor. Der er en form for raseri og vanvid i teksten, men også lys og sol og klarhed. Der er amning og rindende mælk, utætte kroppe og blod. Den er fysisk og følsom og brutal og øm. Dette ville vi gerne have med i omslaget, men antydende, ikke overforklarende.