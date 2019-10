Klicheen over dem alle: Solnedgangen blev pludselig en grafisk udfordring

FOR ABONNENTER

»... jeg var fuld af alle disse modstridende følelser, med måske-kæreste ved min side, med alle de mærkelige mennesker som også så på solnedgangen omkring mig, og det var der, netop som jeg tænkte hvem fanden er de? – at noget derude, eller noget i mig – forandredes. Det faldt på plads, for nu, i stedet for blå, blå og mere blå – den officielle blå som alle forstod og mente at se – ramte sandheden mine sanser. Det stod klart da jeg så på himmelen at den slet ikke var blå. For første gang så jeg farver ...«.