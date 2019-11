Mødet mellem kulde og varme skal skabe et ambivalent udtryk i fotobog om klimaflygtninge

Jacob Birch har lavet det grafiske arbejde til Daniel Ryes fotobog ’Mens vi venter’, der sætter fokus på klimaflygtninge. Her fortæller han om, hvorfor klimakrisen som emne kræver et dobbelttydigt udtryk.

»I arbejdet med omslaget har jeg fokuseret på at skabe et samspil mellem et køligt og varmt udtryk. Bogen handler om klimakrisen, og man må sige, at den jo kommer med dunkle udsigter. Det, syntes jeg, var vigtigt at afspejle. Derfor har jeg brugt blålige, kolde nuancer, der skal pege på det våde og oversvømmede, mens skriften i gul skal pege på det varme og tørken. Klimaforandringerne er ikke til at forudsige, og den uvished skulle også komme til udtryk visuelt«.