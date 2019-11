5 hjerter til aktivistisk klassiker: »Jeg går helhjertet ind for, at vi lukker institutterne, alle universiteterne, alle skolerne. At vi begynder forfra med alt«

’Ødelæg, siger hun’ er Marguerite Duras’ bidrag til 1968-oprøret. Ved at opbygge en fiktiv verden af minimale elementer ønskede Duras for 50 år siden at skabe en ny koreografi for det sociale liv – og begæret.