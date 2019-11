Kommentar: Hurra for Jonas Eika og de små forlag

At Jonas Eika vinder Nordisk Råds Litteraturpris, er et velfortjent skulderklap til hans forlag, Basilisk, og alle andre, som driver små forlag og bidrager til et fællesskab på tværs af nationale grænser.

FOR ABONNENTER

Så vandt en bog fra det mindre forlag Basilisk sgu lige Nordisk Råds Litteraturpris: Jonas Eikas ’Efter solen’. Hurra for den bog (og hurra for hans pristale)! Men hurra også til de alle de oversættelser, af både skøn- og faglitterær art, som de danske småforlag driver med for tiden. Man kan slet ikke følge med og heller ikke nå at anmelde dem, så her en lille klumme til ære for dem.