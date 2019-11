Hyp hyp, alle mine hestebøger: Litterære heste kan være lyserøde som My Little Pony - men de kan så sandelig også være sorte og sexede

En mærkelig gammel bog om en dreng og et føl landede på anmelderens dørmåtte. Hvorfor? Hvad er der med heste i litteraturen, virile cowboys og piger, der strigler løs på forstadsrideskoler? Det vilde ridt gennem bøger for både børn og voksne kunne begynde.

Jeg vil undersøge, om mennesket er hest«, skriver Hanne Højgaard Viemose i romanen ’Mado’ fra 2015. Det er en del af problemformuleringen til den kvindelige hovedpersons gakkede antropologiske feltstudie. På romanens næste side får læseren forventeligt nok at vide, at universitetet har valgt at dumpe hende allerede efter at have læst projektbeskrivelsen.