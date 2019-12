Anmelder om ny Jon Fosse-bog: Denne roman får mig til at tænke på alle de gange, jeg kunne have været død

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I mine dagdrømmeriske øjeblikke har jeg en tilbagevendende tanke: Måske døde jeg faktisk dén og dén og dengang, hvor jeg med lidt uheld kunne have gjort det (dengang jeg gik over vejen uden at se mig for, dengang den højresvingende lastbil nær havde mejet mig ned på cykel osv.), måske var det en ny version af mig, der rejste sig og gik videre; måske lever jeg nu det femte katteliv ud af mine ni …