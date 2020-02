Dy Plambeck er nomineret til Politikens Litteraturpris: »Hvordan kan det være, at partnervold er så udbredt i et civiliseret samfund som det danske?«

Indimellem tænker Dy Plambeck, at hun burde skrive om et ægtepar i krise på en villavej i Brønshøj. Men så dukker der to søstre op. Og den ene har et jagtgevær.