Tyve år undervejs: Første bind i længe ventet septologi kan være begyndelsen til noget stort

I første bind af Solvej Balles septologi om Tara og Thomas, som er fanget på en dag, der bliver ved med at gentage sig, slår forfatteren et stort brød op, men det sker lavmælt og fortættet, og man hænger på. ​

Tara og Thomas Selter har et problem. De kan ikke komme ud af 18. november. Hver morgen, når de vågner, er det, ligesom Bill Murray oplevede det i filmen ’Groundhog Day’, en dag, der er magen til dagen før. Men Taras problem er størst, for hun husker alt, mens Thomas vågner uden at kunne huske spor fra dagen før. Han går glad og fro om bord i en ny 18. november uden anelse om, at han allerede har gennemlevet dagen.​