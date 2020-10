Henrik Dahl er en modig mand: Med sin nye bog om identitetspolitik placerer han røven i klaskehøjde

Henrik Dahl er uomtvistelig en mand med sine meningers mod. I en tid med mange lidt anonyme levebrødspolitikere skiller Dahl sig ud. Ikke bare er han kommet ind i politik på et relativt sent tidspunkt i livet efter en lang karriere som forfatter, forsker, underviser og analytiker. Han er også noget så sjældent som en intellektuel fritænker.

Dahl er en ivrig debattør på sociale medier, og selv om han, når det gælder islam og indvandring, har bevæget sig meget langt i retning mod Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, er han næsten altid værd at høre på. Man bliver klogere og nogle gange endda næsten enig med Dahl.

Hans nye bog er et frontalangreb på den identitetspolitiske bølge, som Dahl ser som en stor fare i vor tid. I en #MeToo-tid er det i den grad at placere røven i klaskehøjde og gøre klar til beskyldninger om at være en forstenet, privilegieblind hvid mand, der hellere skulle klappe i og lytte. Respekt for at tage kampen op.