Ny dansk litteraturpris skal styrke de små forlag

Sigvaldi-prisen hedder en ny pris, opkaldt efter digteren og forlæggeren Otto Sigvaldi. Prisen uddeles til december til to mindre forlag, »som har gjort en særlig indsats for kvalitetslitteraturen i Danmark«, og de to prismodtagere vil hver få tildelt 75.000 kr.

»Med Sigvaldi-prisen vil vi slå et slag for de mindre forlag og bringe dem lidt længere frem i lyset, så de kan nå ud til en bredere læserskare«, lyder det fra forfatter Jens Smærup Sørensen, der er udvalgsleder for Kunstfondens projektstøtteudvalg for litteratur.

»Det er vigtigt for Kunstfonden, at vi sætter et fornyet og forstærket fokus på de mindre forlag og deres udgivelser. Fordi de mindre forlag spiller en væsentlig rolle i det litterære kredsløb med deres modige og alsidige udgivelsesprofiler, der giver os adgang til litteraturens mange stemmer. De udgør et vigtigt vækstlag, som er med til at sikre en diversitet i årets bogudgivelser i Danmark«.