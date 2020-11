Millenial: Jeg er træt af at blive kaldt krænkelsesparat, ømskindet og uvillig til at blive voksen

For tiden taler vi meget om forskelle mellem generationer. Måske også for meget. Mine forældre må krympe sig under prædikatet boomer. Mens min kæreste, som er født i skæringspunktet mellem generation X og Y, snyder sig ældre for ikke at blive ramt af kritikken, som rettes mod mig og de andre millennials, der er alt fra ømskindede til krænkelsesparate og uklædeligt uvillige til at blive voksne.

Jeg er meget i tvivl om, hvad generationsstridighederne skal gøre godt for. Alligevel er det sandt, at alle på godt og ondt formes af deres tid. Jeg ville for eksempel sagtens kunne forstå det, hvis min egen generation nu og da forholder sig tøvende til voksenlivet. Det kunne være en reaktion på, at vi lagde karriereplaner, mens vi stadig gik i folkeskolen.

Jeg nærer en særlig forkærlighed for de bøger, der handler om dannelse og disciplin. Jeg elsker Robert Walsers ’Jakob Von Gunten’ om tjenerskolen, hvor alle lærer at løse opgaver uden at stille spørgsmål: »Det, vi elever gør, gør vi, fordi vi skal, men hvorfor vi skal, det er der ingen af os, der rigtig ved«. Og jeg elsker Fleur Jaeggys ’Tugtens lykkelige år’ om den schweiziske pigekostskole, hvor streng orden aldrig kun er pligt, men også en kunstart, man kan excellere i. Der er tale om stiliserede fortællinger, som dog også rummer en nervøs livlighed, der altid er på nippet til at slå disciplinen i smadder. Fælles for dem er også, at dannelsen er helt perspektivløs. Ingen forberedes på livet som voksen, for dannelsen har ikke andet mål end sin egen endeløse fortsættelse.