Hvad er i alverden er der galt med Frankrig? Egentlig det meste, skriver forfatter i ny bog om det splittede land

Hvad i alverden er der galt med Frankrig? Sådan spørger Aske Munck, Weekendavisens korrespondent i landet, og svarer selv i sin bog ’Den rystede republik’: egentlig det meste.

Ser man på situationen over de sidste par år, er det rigtigt, at billedet ikke ser for kønt ud. Martret af folkeopstande, ordensmagten ikke kan håndtere, økonomiske krav, regeringen ikke vil honorere, stadige terrorangreb, efterretningstjenesterne ikke formår at forhindre, synes den franske republik at vandre planløst, og alligevel sært målrettet, ind i det politiske mørke. Hvem ved, hvem der venter for enden af tunnelen? Måske Marine Le Pen.

Frankrig befinder sig altså i en depressiv tilstand. Sådan har depechen fra Paris lydt i noget tid. Da sidste valg kom, håbede særligt eliten i byerne (deriblandt tilsyneladende Munck) derfor, at Emmanuel Macron var manden, der endelig ville sætte nationen på en ny kurs. Sådan skulle det ikke gå. Uligheden stiger stadig, arbejdsløshedskurven er ikke for alvor knækket, og modsætningerne mellem land og by, pjalteproletarisk postkolonial forstad og velhavende hovedstad lever stadig. Om noget er Frankrig mere splittet nu end for fire år siden.