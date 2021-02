Der findes ikke myrer på planeten, der ikke har spor af plastik i sig

I efteråret 2015 rejste digteren Theis Ørntoft til Yamal-halvøen i Rusland. »Jeg ville skrive noget om kraterne på tundraen«, skriver han i rejsedagbogen ’Rejsen til Yamal’, trykt i Kritik i 2016. Og pludselig står han så foran dem, de alienagtige kratere, der er op til 80 meter i diameter og 70 meter dybe og formentlig er skabt af metanudbrud grundet global opvarmning og optøet permafrost:

»De kratere vi så på Sibiriens tundra fik mig til at tænke på Julia Kristeva og hendes begreb om det abjekte. Det abjekte, som er alle kroppens udskilninger – hudflager, urin, lort, sæd, afklippede negle, menstruationsblod – fænomener der befinder sig i en betydningszone mellem kroppen og dens omverden, mellem subjekt og objekt, og på denne måde konfronterer os med vores egen flydende uafgrænselighed. Kraterne på tundraen var sådanne abjekter, bare i en større skala, i en højere planetarisk forstand. De er hyper-abjekter. Geologiske begivenheder forårsaget af menneskets opvarmning af planeten (...) Den antropocæne tidsalder er en planet-abjekt tidsalder«.

Vi lever ganske rigtigt i hyperabjektets tidsalder. Hvad er hyperabjektet? Hyperabjektet kan forstås som en planetarisk infrastruktur af affald. Det materialiserer sig i forskellige former for økonomisk og økologisk cirkulation. Det kan være permafrostkratere i Sibirien, en ødemark af ophuggede containerskibe i Chittagong i det sydøstlige Bangladesh eller plastikøer i Stillehavet. Som begreb er hyperabjektet imidlertid ikke kun knyttet til ting, men også til mennesker, knyttet til den globale overskudsbefolkning, der er fanget i ydmygende, til tider dødbringende tilstande af abjekt arbejde. Maquiladoras i Mexico eller Foxconn-fabrikken i Kina er samlesteder for disse abjekte befolkningsgrupper. Folk, som skaber værdi med værdiløse kroppe.

Man kan også sige det på denne måde: Det kapitalistiske samfund er ét, hvis rigdom paradoksalt nok viser sig som en uhyre akkumulation af affald. Dette affald er ikke et biprodukt, eller en sideeffekt, men et strukturelt aspekt af kapitalens evighedsmaskine. Og affaldet er overalt. Der er affald på bunden af havet og ude i rummet. Der er affald i vores indre: Ørntoft giver selv det eksempel, at mennesker spiser fisk, som har spist plastik, som mennesker selv smed ud engang og således ender med selv også at indoptage i deres egne kroppe. Det er et monstrøst økologisk feedbackloop.

Et andet eksempel fra poesien: Juliana Spahrs digtsamling ’That Winter the Wolf Came’ fra 2015. Det er en æstetisk konfrontation med plastik, olie og andre hyperabjekter. Især olie. Især den katastrofe, der fandt sted 20. april 2010, da olieboreplatformen ’Deepwater Horizon’ eksploderede og sank lidt syd for staten Louisiana. Det skriver hun om, i jambisk pentameter endda. Det lyder bl.a sådan her (digtet hedder ’Dynamic Positioning’):