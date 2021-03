Forfatter frygtede at dø, før hun fik skrevet sig ud af skammen over sin seksuelle debut

Pandemien fylder alt i vores aktuelle liv, men måske er det i virkeligheden tiden, der har hovedrollen. Den franske forfatter Annie Ernaux siger, at mennesket har brug for at have både en fortid og en fremtid, men i pandemiens æra er vi alle udleveret til nuet – en slags uendeligt nu, kunne man sige – og derfor synes vi, det er svært, mener Ernaux.

Den nu 80-årige forfatter har givet et interview til nyhedsbureauet TT i Sverige, hvor Ernauxs seneste bog, ’En flickas memoarer’ (da. ’Pigen fra ’58’), netop er udkommet. I Danmark udkommer hendes roman ’Årene’ om en uge.

’Årene’ er blevet Ernaux’ internationale gennembrud. I romanen ligger forfatterens egen livshistorie som den underliggende tekst, men tiden er den egentlige hovedperson. Romanen fortæller om årene fra 1941 til 2006 og alt, hvad der i den periode sker i det fælles liv. Det er kommet bag på Annie Ernaux, at en bog med dette tema har ramt så mange læsere.