Hvert forår har jeg noget kørende med apostroferede blomster. Kaj Munks lille blå amazone-anemone og Grundtvigs påskeblomst. Jeg traver rundt og skråler mellem markerne og stranden i den lille skov, hvor der både vokser blå og hvide og gule anemoner.

»Påskeblomst, hvad vil du her?«. Jeg har altid forstået det, som om påskeblomsten er et utidigt og ufortjent mirakel; en lille lykke så overraskende, at den næsten virker upassende. Det er der ikke belæg for i teksten, hvor man snarere må forstå spørgsmålet til blomsten som en hånlig henvendelse: Hvad vil du her, du simple bondeblomst, som hverken har rosens duft eller liljens sølverblade? Det forår, hvor jeg var ulykkelig, skrev jeg: »Påskeblomst, hvad FUCK vil du her?!!«, fordi min indre bundfrosne ødemark blev et endnu grummere sted at opholde sig, når det hele blomstrede og kvidrede udenfor.

Jeg har aldrig brudt mig om sidste strofe. Billedregisteret skifter til det militære. »Hvad er segl og sværd og skjold/ mod den herre kæk og bold?«. Det kan godt være, at konge- og krigsmagt (segl og sværd og skjold) forklejnes, men samtidig fremstilles Gud som en sejrende kriger: »kæk og bold«. Jesus i strålende rustning træder graven under fode, det billede har jeg aldrig været vild med. Den der »helt fra Golgata«, som Johannes Ewald døende skrev sit sidste digt om, endda på det versemål, der er beregnet til heltekvadet, den såkaldte Chevy Chase-strofe: »Udrust dig, helt fra Golgata, løft højt dit røde skjold!/ thi synd og skræk, du ser det ja/ angriber mig med vold«.

Jesus som ydmyget, lidende på korset, det billede har derimod fascineret mig, som et insisterende drømmebillede, man ikke kan sidde overhørig. Det har interesseret mig dybt, at Gud den almægtige viser sig i et ydmygt, ringeagtet menneskes billede. Den simple påskelilje, som på Grundtvigs tid var en ringeagtet blomst (og et fra Holberg overleveret nedsættende øgenavn; som sådan mener man, at det var rettet mod Jens Baggesen i Grundtvigs længere lyrisk-dramatiske komposition ’Paaske-Lilien’).