Teaterinstruktørens romandebut om sygdom, død og sorg er sympatisk. Desværre er der ikke så meget andet at komme efter

Niels Erling er en driftig teaterinstruktør, der sætter den ene forestilling op efter den anden. Der er ikke langt fra tanke til værk, og hvad der foregår på scenen, er som regel en spontan og uforudsigelig kommentar til tiden.

Nu debuterer han som (autofiktiv) forfatter med en anderledes ordknap og fokuseret digtroman, hvis titel også er en gestus og dedikation, ’Til min far’, der i versform fortæller om forløbet op til faren, Johns, død. Han har prostatakræft og er lam i halvdelen af kroppen efter en blodprop. Den første halvdel af bogen foregår på hospitalets medicinske afdeling, hvor sønnen Niels kommer for at være sammen med ham. Resten foregår, efter at faren i den allersidste stund er flyttet hjem igen.

Det er i sagens natur en stærk oplevelse, hvor alt også synes at få en særlig vægt: solen, der skinner ind gennem vinduet for enden af gangen, jazzpladerne, som sønnen sætter på for faren. At have kuglepennen ved hånden og føle sig kaldet til at gøre noget og skrive det ned er derfor – stillet over for denne særlige blanding af mening og meningsløshed – også en forståelig reaktion.

Hvad det litterære angår, er problemet, at det stærke ved oplevelsen ikke nødvendigvis også bliver stærkt i sproget, når den overføres fra virkelighed til papir. Som læser forstår man nogenlunde, hvad den pårørende går igennem, men ikke nødvendigvis, hvorfor den skrivende skriver, og det er næsten den største grund til, at jeg har svært ved at være i bogen: at sproget formår at være fladt, når oplevelsen er så dyb. Men det virker også helt urimeligt, at livet på den måde kan svigte sproget – at det personlige savn ikke automatisk bliver til litterær nødvendighed.

Jeget Niels skriver sms’er med sin kæreste, men ellers er vi stort set kun til stede i rummet sammen med faren, familien og sundhedspersonalet. De hører musik og taler en smule sammen – jeget siger ’du’ om faren: