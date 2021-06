Spionroman fuld af mord og kulturelle detaljer leverer masser af valuta for pengene, men den har et problem

Før Sigrid sidder i et sinistert syrisk fængsel, arbejdede hun for Amnesty, siden som fjernsynsjournalist og nu som medarbejder ved et stort firma i Syrien. Året er 2011. Det arabiske forår er ved at springe ud. Også i et mellemøstligt land styret af en diktator og hans sadistiske sikkerhedstjeneste. Med et forarmet og fortidigt folk underlagt religiøse dogmer og præmoderne stammer samt en magtfuld og dekadent overklasse af muslimske sheiker, som drikker som kristne svampe.

Sådan kastes vi hovedkulds – in medias res – i Iben Albinus’ forrygende og flerstemmige murstensroman ’Damaskus’.