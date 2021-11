5 hjerte: Man bobler lige så stille af fryd over russisk litteraturs store satirikers skildring af snobberi og nedladenhed

Forestil Dem, at De er alene hjemme en stille aften og ikke orker at se ’Barnaby’ en gang til. De tænker, at det ville være dejligt at få en god latter helt for sig selv. Her er det oplagte hjælpemiddel Gogols Petersborg-fortællinger i en letglidende nyoversættelse.

En ydmyg kontorist i den kejserlige administration indser, at hans kappe er for tyndslidt til den kolde russiske vinter, og opsøger en skrædder for at få den lappet. Umuligt, siger skrædderen, den er for mør til at lappe, lad mig sy en ny!