Har mesterfortælleren mistet troen på sig selv?

Fra fødslens synspunkt er begyndelsen det vigtige: Herfra er alt i gæring, blomsterne blomstrer, kærligheden råder, livets energier udveksles og skaber nye former. Fødslen giver et optimistisk syn på tilværelsen. Der er altid en ny begyndelse, et nyt liv, en ny solopgang. Vi kan tillade os at håbe, fordi verden giver os anledning til det. Også i politisk forstand: Langsomt, men uophørligt finder fremskridtet sted.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her