Da den unge stjerneforfatter så sin mor danse, blev han fyldt af had

Først skrev han om at være homoseksuel i arbejderklassen. Så skrev han om sin far. I sin nye bog, ’En kvindes forvandling’, som er et portræt af hans mor, drømmer den franske forfatter Édouard Louis om at smadre opdelingen mellem kunst og politik, fornuft og følelse. For han er træt af litteraturens gamle regler.