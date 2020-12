Forfatter afslutter trilogi om Anden Verdenskrig med et rekviem over de faldne danskere

Under den tyske besættelse 1940-1945 opstod begrebet norske tilstande. En forværring i retning af Norge, som ikke havde lagt sig fladt ned 9. april, men tværtimod kæmpet modigt og fortsat modstanden med en konge i engelsk eksil, frihedskæmpere i allierede uniformer.

At Norge så til gengæld havde langt mere borgerkrigslignende forhold end Danmark, er en senere historisk sandhed. Mens vi i Danmark fik en statsminister, som i fuld alvor mente, at vi skulle have brændt broerne 9. april og kæmpet videre fra de sydfynske alper og Mols Bjerge. Vi burde være flove. Helst med selvironisk takt som i den kulturradikale serie ’Matador’. Hvor frihedskampen mestendels er fru Fernando Møhges død i 1942 efter at have slået på en tysk soldat på tværs af vejen. I de senere år er dette masochistiske signalement heldigvis blevet revideret i retning af anstændig oprejsning.

Historikeren og forfatteren Paul Smith er en af dem, som med vid og bid har skrevet om de fem forbandede år som andet end samarbejdende statsraison, nationale mindreværdskomplekser og parodisk latterliggørelse af sabotage og stikkerdrab.