2 hjerter: Ny superheltefilm er feminisme på dåse

Nej, hvor er den dog veloplagt, selvsikker og selvbevidst. En superheltefilm, der tager pis på genren ved at udskifte spandexdragten med pangfarvet punktøj og gøre kvindelige outsidere til »badass motherfuckers«, som de kalder sig selv for ligesom at understrege, at de nu har indtaget mandens territorium og ikke giver en fuck. Og hold nu kæft, hvor er den irriterende.