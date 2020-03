Anmeldelse: Den visuelle formidling og præcise ordlyd af indberetningerne om Omar el-Hussein i ny dokumentar er rystende

Fakta

Indberetning om Omar el-Hussein

PET kritiseres i dokumentaren ’Angrebet – Omars vej til Krudttønden’ for ikke at have fulgt op på en indberetning om Omar el-Hussein fra fængselsbetjentene i det fængsel, hvor el-Hussein afsonede en voldsdom. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

25. september 2014​ modtager efterretningstjenesten en indberetning, hvori fængselspersonalet skriver:

»Arresthuset har tidligere orienteret SIK (Kriminalforsorgens sikkerhedskontor, red.) om observationer på indsatte, der kunne tyde på radikalisering. Den 11. september 2014 blev der ud over en mobiltelefon også fundet en kniv hos indsatte. (...) Det forlyder i dag, at Omar skulle have udtalt sig om, at han vil tage til Syrien for at kæmpe, når han bliver løsladt. Udtalelserne er ikke bekræftede, men sammenholdt med de øvrige observationer, tegner det et billede af, at hans ekstremisme skærpes«.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tidligere har fængselspersonalet skrevet to indberetninger, som er blevet sendt til Kriminalforsorgens sikkerhedskontor, der dog ikke sender dem videre til PET. Her fremgår det blandt andet, at Omar el-Hussein »udviser ekstreme islamistiske holdninger«, men at han ikke har udvist »terroristiske holdninger«.​

