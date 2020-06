Danmarks mest magtfulde producer interesserer sig for ondskab

Blå bog

Signe Byrge Sørensen

Filmproducer, født 6. marts 1970, opvokset i bl.a. Maribo og Albertslund.

Uddannet cand.comm. i internationale udviklingsstudier på RUC i 1998.

Grundlagde sammen med Anne Köhncke i 2009 produktionsselskabet Final Cut for Real.

Producer på bl.a. instruktøren Joshua Oppenheimers to oscarnominerede film, ’The Act of Killing’ (2012) og ’The Look of Silence’ (2014) og medproducer på Jonas Poher Rasmussens animationsdokumentar ’Flee’, der netop er blevet udtaget til Cannes Filmfestival, samt den oscarnominerede ’Strong Island’.

Modtog i 2014 Roos-prisen for sit bidrag til dansk dokumentarfilm.

Er medlem af Oscarakademiet.

