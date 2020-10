50 år i dag: Master Fatman, Thomas Vinterberg og Jørgen Leth gjorde det, eksperimenterede i filmværkstederne

Film og tv har altid været en balancegang eller ligefrem en brydekamp mellem kommercielle og kunstneriske interesser. I Danmark er vi så heldige, at vi har filmværkstederne, der i dag fylder 50 år som institution.

På filmværkstederme (der aktuelt findes i København, Aarhus, Odense og Viborg) er eksperiment og proces i højsædet. Ud fra et konformt synspunkt er det stedet, hvor man kan prøve sit talent af tidligt i karrieren, men langt vigtigere end det har det gennem tiden været – og er – et frirum, hvor visuelle kunstnere kan eksperimentere uden øje for kommercielle interesser.

Gennem tiden har Thomas Vinterberg, Jørgen Leth, Janus Metz, Christina Rosendahl, Fenar Ahmad, May el-Toukhy, Master Fatman og mange flere leget, eksperimenteret og udviklet sig i det regi. Tanken er, at man (næsten) kan vade ind fra gaden og låne professionelt udstyr til at skabe en film, der har lige præcis den længde, det æstetiske udtryk og den vision, kunstneren drømmer om. Det gjorde Kasper Rune Larsen, gik ind på Aarhus Filmværksted og kom i 2017 ud med filmen ’Danmark’, der i mine øjne var årets bedste danske film.