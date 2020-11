Pinlig gyserkomedie: Instruktør malker den, til patten er knastør. Så malker han den lidt mere

Åbningsscenen er så fyldt med referencer til slasher-film, at gyserkomedien ’Freaky’ umiddelbart ligner en spoof, altså en film, der helt bevidst overdriver en genres koder for at gøre grin med den.

’Wednesday the 11th’ står der for eksempel skrevet over lærredet med samme røde typografi som titlen på slasher-klassikeren ’Friday the 13th’, mens kameraet zoomer ind på fire teenagere, som sidder og drikker øl rundt om et bål og taler om en seriemorder, der efter sigende har huseret i deres amerikanske forstad for en del år siden.

Men det er ikke nogen spoof, finder man så ud af. Det er i virkeligheden, fordi Christopher Landon ikke har tænkt en eneste selvstændig tanke, da han skrev ’Freaky’. En spoof kræver en smule distance til de koder, man kalkerer. Genren skal misbruges og kortsluttes og føres in absurdum. Det gør Landon ikke. Han malker den, indtil patten er knastør, og så malker han den lidt mere. Præcis som han har gjort det før i sin karriere som gyserinstruktør.