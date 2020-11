Fødselsdagsportræt: Tilda Swinton kan opløse både køn, alder og klasse

Da filmfestivalen i Berlin i august i år annoncerede, at man fremover vil uddele kønsneutrale priser, bad flere medier skuespilleren Tilda Swinton om en kommentar. Selvfølgelig.

Ud over at Tilda Swinton altid har dyrket det androgyne i sin fremtoning, har hun stået for, at kønsopdeling og -stigmatisering af mennesker er en begrænsende og undertrykkende misforståelse.

»Det handler om identitet – det er essensen af det. Jeg er optimist, og jeg tror på intelligens og på, at folk begynder at forstå, at samfundet normalt har en meget firkantet opfattelse af identitet, herunder af køn«, sagde Tilda Swinton i september i år i et interview med The Independent som kommentar til den tyske filmfestivals beslutning.