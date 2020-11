Eva Eistrup: Signe Moldes program er reaktionært, fordomsfuldt og enormt fejt

Den her kritik er irriterende at skulle skrive, fordi det er ufestligt og tørt at blive en forudsigelig pointe – en ufrivillig punchline i nogle andres veltilrettelagte joke. Problemet er bare, at der ikke er nogen vej uden om at være glædesdræber i denne sammenhæng. For DR’s nye satiresatsning med Signe Molde, ’Signe Molde på udebane’, er et eklatant og på alle måder cringe-værdigt fejlskud.

»I en ny programserie på DR 2 ser Signe Molde folk i øjnene, som hun ikke forstår, og udfordrer deres livsstil og humor«, skriver DR selv om programrækken, hvor Molde, ud over det klodsede og arrogante besøg i lgbtq-verdenen, som er genstand for mit mismod, også senere hen vil tage på fordomssafari hos veganere, abortmodstandere og omskæringstilhængere.

Programmet fungerer som en slags bevidst humorfælde af den slags, jeg bedst kan huske fra min skoletid i 1990’erne. En populær person uden det mindste sociale på spil og med en udpræget ’årh, slap af, det er bare for sjov’-attitude høster coolhedspoint på andres bekostning, der, hvis de reagerer på mobningen som sunde individer, gør sig skyldige i den danske dødssynd manglende humor og på en måde derved både bekræfter det sagte. Og i det her tilfælde hele programmets præmis.