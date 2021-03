2 hjerter: Uha, hvor er vi frække i ungdomsafdelingen!

Cherry hentyder til et kendt amerikansk slangudtryk for at få taget sin mødom – get your cherry popped. Begrebet bruges også om amerikanske soldater, når de i krig enten dræber for første gang eller oplever deres ilddåb. Første gang man i sit liv overskrider en grænse, der på dét punkt er definitiv.

I brødrene Russos film ’Cherry’ bruges udtrykket i alle tænkelige betydninger. Den stakkels unge hovedperson, der tager sig alting for nært og derfor kommer galt af sted i livet, hedder til overflod også Cherry. Fra prolog til epilog bliver Cherrys amerikanske ungdom kørt igennem kværnen efter noder.

Først ryger mødommen til smukke Emmy, men da hun efterfølgende udløser kærestesorg, melder den splejsede og drengede Cherry sig til hæren, der lokker med hvervemottoet ’Be all you can be’.