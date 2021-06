40 år: Det var ikke noget tilfælde, at nogen kunne se netop Natalie Portman for sig som Lolita

Da Natalie Portman i 1997 fik tilbudt titelrollen i en ny filmatisering af ’Lolita’, sagde hun nej tak. Det var ikke noget tilfælde, at nogen kunne se netop Natalie Portman for sig som Lolita.

Forfatteren Vladimir Nabokovs kontroversielle historie om en midaldrende mands besættelse af en 12-årig pige kunne minde lidt om den første store filmrolle, Natalie Portman på det tidspunkt havde haft: rollen som en 12-årig pige med en tæt relation til en midaldrende mand i Luc Bessons film ’Leon’ fra 1994. Men Natalie Portman ville ikke spille endnu en karakter som seksualiseret objekt og takkede i øvrigt også nej til en række andre roller med det tema.

Dengang i 1997 var Natalie Portman 16 år og fuldt ud bevidst om, at hun ikke ville sættes i bås. Hun blev også skræmt over, at interessen for hendes seksualitet var så stor. I stedet for rollen som Lolita fik hun hovedrollen i en teateropsætning af ’Anne Franks dagbog’ på Broadway.