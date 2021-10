Anmeldere: Bornedal smører for tykt på i nyt krigsdrama

Det store drama udebliver i Ole Bornedals nye krigsfilm, ’Skyggen i mit øje’, som nogle steder bliver for påtaget nuanceret og melodramatisk.

Sådan skriver anmeldere om filmen, der har premiere torsdag.

Politikens anmelder giver tre ud af seks hjerter.

Her lyder det, at Bornedal ender med at miste grebet om den samlede fortælling. Det sker i ’maskingeværsalvelsesfulde patosudladninger’.

»Det har aldrig været god smag at være for tydelig om sit budskab. Det er Ole Bornedal heller ikke direkte, men de kunstneriske håndgranater er ikke altid videre raffinerede, og der er mange med det samme indhold kastet oven i hinanden«.

Ifølge anmelderen skygger instruktøren for sit værk og overkontrollerer indlevelsen.

»Udfordringen er ofte den samme, at den store brug af stor patos for ofte bliver til et: ’Se på Ole’, i stedet for at patos vækker følelser hos mig som betragter«.

’Skyggen i mit øje’ handler om bombningen af Den Franske Skole på Frederiksberg i marts 1945.

Det britiske Royal Air Force angriber Gestapos hovedkvarter Shellhuset i midten af København.

Angrebet lykkes, men da et fly styrter ned ved Den Franske Skole, får branden de efterfølgende bombefly til at tro, at deres mål er under røgen.

Fat i følelser men for ufokuseret

Ifølge Jyllands-Postens anmelder har filmen fat i følelserne. Men den er for ufokuseret i alt for lange passager, og det store drama udebliver, lyder det.