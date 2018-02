På opdagelse i bagernes verden med den autoritative sølvræv

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om 'Byens bedste bagværk - med Paul Hollywood' på Netlix.

---

Efter at have været streng og revsende dommer i ’Den store britiske bagedyst’ i selskab med Storbritanniens svar på Kirsten Hüttemeier, Mary Berry, er sølvræven Paul Hollywood nu taget på tur rundtomkring i verden for at bese de lokale bagefaciliteter og smage på varerne. Samt naturligvis dele ud af sin betydelige viden om krumme, tærtebunde (som aldrig, aldrig, aldrig må være fugtige), skorpe og processer. Og det er rent ud sagt spændende. For han kan sit håndværk, ved, hvad han taler om, og han besidder en naturlig autoritet, som formentlig har noget at gøre med, at manden faktisk kan noget og ikke blot er et blålys med skærmtække og pæne tænder.

Set i tv Byens bedste bagværk – med Paul Hollywood. Kan ses på TV 2 Play

Når han ælter dej, så ved man, at sådan skal den håndteres. Man kommer til at tænke på Rytteriet og parafrasere de digte af Kaja Klitfeldt, der altid blev læst op i indslaget ’Pegasus’:

Når Paul ælter dej, så bliver der æltet. For Paul kan lide dej, og han kan lide at ælte. Brøddej, bolledej, beriget dej, tærtedej. Alle slags dej kan Paul lide, og han kan lide at ælte.

Det kan heller ikke udelukkes, at nogle sidder foran skærmen og tænker, at de gerne ville æltes af hans stærke solbrændte hænder, der sidder på et par solide arme fastgjort på en torso, der måske ikke er Adonis’, men stadig et pænt stykke mandfolks overkrop. Og så er der øjnene. Brændende blå som en Paul Newmans. De har set meget gluten i deres tid, ligesom hænderne har været i kontakt med ikke så lidt mel, vand, fedtstof og sukker.

Man kommer til at tænke på Rytteriet

Forløbet er sådan, at Paul arriverer til en hovedstad og allierer sig med en lokal bagesmølf af den seriøse slags. Han har blandt andet været i København, og her teamede han såmænd op med ingen ringere end Mette Blomsterberg, der lærte ham at fremstille kransekage efter alle kunstens regler. Men senest besøgte han den irske hovedstad, Dublin, hvor det handlede om kartofler, ikke mindst fattigmandsspisen boxty, der forefindes i både stegt og kogt version. Samt selvfølgelig kartoffelbrød. Og det førte til en redegørelse for kartoflens rolle i den irske kost, og hvordan det gik helt galt, da denne afgrøde blev ramt af en sygdom og efterlod befolkningen i hungersnød.

Guldkornet var imidlertid et uhyre enkelt kærnemælksbrød, der blot bestod af økologisk kærnemælk, mel, gær og salt i passende forhold, æltet med fasthed og hævet over et par omgange.

Gik sporenstregs til bagefadet og eftergjorde hans opskrift. Og nu er en brødklassiker føjet til repertoiret. Såre godt. Thi giv os i dag vort fremmede brød.